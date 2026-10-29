Tetőjavítás közben zuhant le egy apa és fia Kárpátalján

Kórházba került egy 49 éves férfi és 29 éves fia, miután tetőjavítás közben mintegy kétméteres magasságból lezuhantak Ilosva térségében – írta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A baleset következtében mindketten gerincsérülést szenvedtek. A 29 éves fiatalembernél gerincsérülést és bordatörést, míg édesapjánál a nyaki gerincszakasz és a mellkas zúzódását állapították meg.

A helyszínre érkező mentősök ellátták a sérülteket, majd további kivizsgálásra és kezelésre az Ilosvai Járási Kórházba szállították őket.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy már kisebb magasságból történő esés is súlyos sérüléseket okozhat. Tetőjavítás során ezért különösen fontos a megfelelő felszerelés használata, a létrák stabilitásának ellenőrzése és a leesés elleni védelem biztosítása.

Amennyiben egy magasból lezuhant személynél gerincsérülés gyanúja merül fel, nem szabad indokolatlanul mozgatni vagy felemelni. Ilyen esetben azonnal mentőt kell hívni, és követni kell a mentésirányító utasításait.

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