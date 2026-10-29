mentőautó

Tetőjavítás közben zuhant le egy apa és fia Kárpátalján

Nagy Nikolett Közélet

Kórházba került egy 49 éves férfi és 29 éves fia, miután tetőjavítás közben mintegy kétméteres magasságból lezuhantak Ilosva térségében – írta a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán.

A baleset következtében mindketten gerincsérülést szenvedtek. A 29 éves fiatalembernél gerincsérülést és bordatörést, míg édesapjánál a nyaki gerincszakasz és a mellkas zúzódását állapították meg.

A helyszínre érkező mentősök ellátták a sérülteket, majd további kivizsgálásra és kezelésre az Ilosvai Járási Kórházba szállították őket.

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy már kisebb magasságból történő esés is súlyos sérüléseket okozhat. Tetőjavítás során ezért különösen fontos a megfelelő felszerelés használata, a létrák stabilitásának ellenőrzése és a leesés elleni védelem biztosítása.

Amennyiben egy magasból lezuhant személynél gerincsérülés gyanúja merül fel, nem szabad indokolatlanul mozgatni vagy felemelni. Ilyen esetben azonnal mentőt kell hívni, és követni kell a mentésirányító utasításait.

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