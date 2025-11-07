Tiszteletbeli magyar konzulátus nyílt Csernyivciben

Ünnepélyes keretek között megnyitották Magyarország tiszteletbeli konzulátusát Csernyivciben október 7-én. Az eseményen részt vett többek közt Heizer Antal, Magyarország kijevi nagykövete és Bacskai József ungvári főkonzul. A hírről a ternopili társintézmény számolt be a Facebookon.

Csernyivci tiszteletbeli konzulja Ljubomir Makovijcsuk lett, akinek ternopili kollégája, Tetyana Csubak is eredményes munkát kívánt. Az új tiszteletbeli konzul feladata a magyar és az ukrán nép közötti jó viszony ápolása.

A megnyitón felléptek a Zapal és a Folkmodern együttesek. Az esemény rangját emelte a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságának (RIT) kiállítása. A kárpátaljai alkotók munkái Magyarország Kijevi Nagykövetségének közreműködésével jutottak el a helyszínre.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Magyarország Ternopili Tiszteletbeli Konzulátusa