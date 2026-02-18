Tízemeletes házból esett ki egy 19 éves lány Ivano-Frankivszkban

Tragikus eset történt február 15-én hajnalban Ivano-Frankivszk városában: egy 19 éves lány kizuhant egy tízemeletes lakóház ablakából és életét vesztette – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál.

A rendőrség tájékoztatása szerint 04:05 körül érkezett bejelentés a járási rendőrkapitányságra arról, hogy egy nő a 10. emeletről kiesett. A helyszínre azonnal kivonult a nyomozó-operatív csoport.

A rendőrök kihallgatták a szemtanúkat és azokat is, akik a tragédia idején a lakásban tartózkodtak. Előzetes adatok szerint öngyilkosság történt.

Az áldozat édesanyja a közösségi oldalán azt írta: meggyőződése, hogy lányát, Veronikát szándékosan taszították ki az ablakon, és bízik benne, hogy megtalálják a felelőst.

A rendőrség eljárást indított az ügyben.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, fontos, hogy mielőbb szakemberhez vagy segélyszolgálathoz forduljon. Segítséget kérni nem gyengeség, hanem az első lépés a megoldás felé.

A Kárpátaljai Lelki Elsősegély Telefonszolgálat a +380956008005 vagy a +380976008005 telefonszámokon érhető el.

Kárpátalja.ma