Tízemeletes házból esett ki egy 19 éves lány Ivano-Frankivszkban
Tragikus eset történt február 15-én hajnalban Ivano-Frankivszk városában: egy 19 éves lány kizuhant egy tízemeletes lakóház ablakából és életét vesztette – tudatta a Novini Zakarpattya internetes hírportál.
A rendőrség tájékoztatása szerint 04:05 körül érkezett bejelentés a járási rendőrkapitányságra arról, hogy egy nő a 10. emeletről kiesett. A helyszínre azonnal kivonult a nyomozó-operatív csoport.
A rendőrök kihallgatták a szemtanúkat és azokat is, akik a tragédia idején a lakásban tartózkodtak. Előzetes adatok szerint öngyilkosság történt.
Az áldozat édesanyja a közösségi oldalán azt írta: meggyőződése, hogy lányát, Veronikát szándékosan taszították ki az ablakon, és bízik benne, hogy megtalálják a felelőst.
A rendőrség eljárást indított az ügyben.
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, fontos, hogy mielőbb szakemberhez vagy segélyszolgálathoz forduljon. Segítséget kérni nem gyengeség, hanem az első lépés a megoldás felé.