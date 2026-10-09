Tizenegyen sérültek meg egy vonatbalesetben Lembergben

Tizenegy ember sérült meg, amikor egy személyszállító dízelvonat egy álló villanymozdonnyal ütközött Lembergben október 8-án. A sérültek között van a dízelvonat mozdonyvezetője és annak segédje is.

A baleset előző este, körülbelül 21 órakor történt, amikor a Lemberg–Szokal útvonalon közlekedő, négy kocsiból álló dízelvonat elindult a pidzamcsei állomásról, és összeütközött a síneken álló villanymozdonnyal.

Az ütközés következtében a mozdonyvezető, annak segédje, valamint kilenc utas sérült meg.

A rendőrség büntetőeljárást indított. A hatóságok jelenleg is vizsgálják a baleset körülményeit.

Kárpátalja.ma/mukachevo.net

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