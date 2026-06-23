Több helyszínen is fákat döntött ki az erős szél Kárpátalján

Az erős széllökések miatt több esetben is kidőlt fákhoz riasztották a katasztrófavédelmi szolgálat munkatársait június 22-én Kárpátalján.

Az első bejelentés 17 óra 49 perckor érkezett Ungvárról. A Kossuth utcában egy fa dőlt egy lakóház tetejére. A következmények felszámolásához a városi 3-as számú állami tűzoltó-mentőegység egyik járművét vonták be.

Később, 18 óra 43 perckor Nagyszőlősön egy kidőlt fa akadályozta a közlekedést, miután az úttestre zuhant. A helyszínen a nagyszőlősi 18-as számú tűzoltó-mentőegység dolgozott.

Este további két esethez riasztották a mentőegységeket Ungváron, ahol egy fa ismét lakóház tetejére esett, majd a Függetlenség rakparton a gyalogosövezetben dőlt ki egy fa.

A katasztrófavédelem közlése szerint mindegyik esetben az erős széllökések okozták a károkat.

A történtek során sérültekről nem érkezett tájékoztatás.

A nyitókép illusztráció

A DSZNSZ nyomán

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