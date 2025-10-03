Több mint 2000 tűzeset történt idén
Idén már 2085 tűzeset történt Kárpátalján.
A Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálata (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltségének tájékoztatása szerint mindenki felelőssége, hogy ez a szám ne növekedjen tovább.
A tüzet mindig könnyebb megelőzni, mint eloltani.
Gondoskodjanak a saját biztonságukról már most, hogy ne kelljen újabb esetekkel gyarapítani ezt a szomorú adatot.
A katasztrófavédők mindig készen állnak segíteni, ha mégis bekövetkezik a baj – áll a tájékoztatásban.