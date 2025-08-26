Több mint 3000 fogyasztó marad ideiglenesen gáz nélkül Nagyszőlősön

A fűtési szezonra készülve augusztus 27-én megkezdődik a gázvezetékek javítása Nagyszőlősön.

A Gazmerezsi Ukrajini Kft. kárpátaljai szakemberei végzik majd el a szükséges munkálatokat.

A földalatti gázvezeték cseréje miatt átmenetileg 3 360 magánfogyasztó, valamint 157 önkormányzati és 3 ipari létesítmény gázellátása szünetel. Előreláthatólag a gázellátás helyreállítását szeptember 1. és 3. között tervezik.

A város több mint 60 utcájában maradnak házak gáz nélkül.

A lakosokat arra kérik, hogy előre készüljenek fel a néhány napos gázkimaradásra, és szerda reggel zárják el a gázcsapokat. Emellett segítsék elő a gázszerelők munkáját, és engedjék be őket otthonaikba, amikor az ellátás helyreáll, hogy ellenőrizzék a rendszer esetleges szivárgását.

A vállalat megjegyzi, hogy ezek a munkálatok a biztonságos és zavartalan gázellátás garanciáját jelentik a következő fűtési szezonban.

Kárpátalja.ma