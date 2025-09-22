Több mint 35 ezer haszid zarándok érkezett Umanyba

Már több mint 35 ezer haszid zarándok érkezett a Cserkasz megyében található Umanyba, hogy részt vegyen a zsidó újév, a Ros Hásáná ünneplésén – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője, Andrij Demcsenko az Ukrinform beszámolója szerint.

A szóvivő elmondta, hogy a zarándokok beutazása több héttel ezelőtt kezdődött: először kisebb, néhány száz fős csoportok érkeztek, majd az utóbbi öt napban naponta akár több ezer hívő is átlépte az ukrán határt. Bizonyos napokon a belépők száma elérte a 4, 8 vagy akár 11 ezret is.

Összességében becsléseink szerint az elmúlt hetekben több mint 35 ezer haszid zarándok lépett be Ukrajnába, többségük szervezett csoportokban utazott – mondta Demcsenko.

Hozzátette: néhány zarándoknak megtagadták a belépését, főként okmányproblémák miatt, illetve olyan esetekben, amikor korábban ukrán hatósági döntés tiltotta meg a belépésüket a törvénysértések miatt.

Az ukrán külügyminisztérium emlékeztette az umani látogatást tervező külföldi állampolgárokat arra, hogy saját felelősségre utazzanak az országba, hiszen nem tudják garantálni a külföldi állampolgárok teljes biztonságát Ukrajna területén.

A 2025-ös évben a Rós Há-Šána (zsidó újév) ünnepe szeptember 22-én este kezdődik és szeptember 24-én este ért véget. Ez a kétnapos vallási ünnep a zsidó közösség számára fontos időszak, amelyet követően a zarándokok, köztük a haszidok, általában visszatérnek otthonaikba, így az ezt követő napokban szintén nagyobb forgalom várható a határátelőhelyeken.

Kárpátalja.ma