Több mint 80 000 sebes pisztrángot telepítettek Kárpátalja folyóiba

Összesen 80 540 sebes pisztrángot telepítettek a kárpátaljai folyókba.

Az Állami Halászati ​​Hivatal tájékoztatása szerint a példányok átlagos tömege körülbelül 3,15 gramm volt.

A betelepítési folyamatot a Kárpátaljai Halvédelmi Járőrszolgálat, az Állami Termelési és Fogyasztói Szolgálat Főosztálya és az Állami Környezetvédelmi Felügyelőség területi szervei, a helyi önkormányzat és a Természetvédelmi Terület képviselőiből álló bizottság végezte.

Ez a halfaj a vízminőség valódi bioindikátorának tekinthető, mivel a pisztráng csak ott él, ahol a folyó megőrzi természetes frissességét és átlátszóságát. Ezért minden egyes telepítés nemcsak a halak miatt fontos, hanem egy lépés a teljes Kárpát-medence ökológiai egyensúlyának megőrzése felé is – jegyezte meg az Állami Halászati ​​Hivatal.

Kárpátalja.ma