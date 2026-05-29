Több mint húsz diák kapott ételmérgezést a Kárpátokban

Több tizedikes diák lett rosszul egy Ivano-Frankivszk megyei kirándulás során, Poljanica település egyik szállodájában. Az ügyben a rendőrség vizsgálatot indított.

Előzetes információk szerint a 26 fős csoportból 21 tanuló betegedett meg. Négy fiatalt súlyos állapotban szállítottak a jaremcsei kórház fertőző osztályára.

A szülők beszámolói alapján a gyerekeknél hirtelen jelentkeztek a tünetek: többen elvesztették eszméletüket, erős hányás és hasmenés lépett fel náluk. Az orvosok akut gyomor- és bélhurutot diagnosztizáltak.

Az egyik érintett diák édesanyja szerint a szálloda vezetősége hosszabb ideig nem reagált a gyermekek rosszullétére.

Az Ivano-Frankivszk megyei rendőrség büntetőeljárást indított a járványügyi és egészségügyi szabályok megsértése miatt. A helyszínen nyomozók és fiatalkorúakkal foglalkozó rendőrök dolgoznak.

A fertőzés pontos okának megállapítására jelenleg szakértői vizsgálatok folynak.

A nyitókép illusztráció

Kárpátalja.ma/zakarpattya24.com

