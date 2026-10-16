Történelmi mélypontra süllyedhetnek a nyugat-ukrajnai folyók vízszintjei
Jelentősen csökkenhet a nyugat-ukrajnai folyók vízszintje október végéig, egyes szakaszokon pedig a korábbi történelmi minimumokat is elérhetik a mutatók. A kis folyók közül némelyeket a teljes kiszáradás veszélye fenyegeti – tudatta az UngvarInfo.
Az előrejelzések szerint október 30-ig a Dnyeszter, a Szan, a Nyugati-Bug, a Pripjaty és a Tisza vízgyűjtő területein további apadás várható.
A kritikus mértékű vízszintcsökkenés miatt III. fokozatú, barna színű veszélyjelzést adtak ki.
A tartósan alacsony vízállás különösen a kisebb folyók esetében jelenthet komoly kockázatot, egyes szakaszokon ugyanis a vízfolyások teljesen kiszáradhatnak.
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