Továbbra is zajlik a gyűjtés Major Ádám gyógyítására

Versenyt futnak az idővel Major Ádám szülei, akik gyermekük méregdrága génterápiájára gyűjtenek. A kezelés 1,1 milliárd forintba kerül, és csak az Egyesült Államokban vagy Dubajban elérhető. Az összegnek eddig még csak a töredékét sikerült összegyűjteni.

A hatalmas összeg előteremtéséhez a családnak anyagi támogatásra van szüksége. Minden apró segítség is közelebb viszi Ádámot a gyógyuláshoz.

Major Ádám 2015-ben született Haláboron. A kisfiúról 2020-ban derült ki, hogy Duchenne-féle izomdystrophiában szenved. A család Ádám kezelésének érdekében 2021-ben Magyarországra költözött, mivel a kisfiúnak folyamatosan gyógytornára és gyógymasszázsra kell járnia.

Ádi állapota folyamatosan romlik. A legtöbb helyre már csak kerekesszékkel tud eljutni, a járás egyre megterhelőbb számára.

Amennyiben szeretné támogatni Ádám gyógyulását, az alábbi számlaszámon keresztül teheti meg:

„ÖSSZEFOGUNK ÁDIÉRT” ALAPÍTVÁNY

10300002-13877454-00014909

IBAN HU46 10300002-13877454-00014909

Kárpátalja.ma