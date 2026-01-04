Egy többemeletes lakóépület ablakán zuhant ki egy fiatal Ungváron

Tragikus haláleset történt Ungváron, a Zankovecka utcában január 3-án – közölte Vitalij Glagola újságíró a Telegramon. Egy 17 éves fiatal kizuhant egy többszintes lakóépület ablakából, és életét vesztette.

A rendelkezésre álló információk szerint a tragédia az esti órákban történt. A helyszínre mentők és rendőrök érkeztek, azonban a fiatal életét már nem tudták megmenteni. A hatóságok jelenleg vizsgálják az eset körülményeit.

A rendőrség későbbi tájékoztatása szerint a fiú édesapja elmondta, hogy aznap este telefonon beszélt a fiával, aki azt mondta neki, hogy hamarosan hazatér. Később az apa kiment a lakásból, ahol nyitva találta a lépcsőházi ablakot, az épület alatt pedig fia megtalálta fia holttestét.

Kárpátalja.ma