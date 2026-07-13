Öt métert zuhant egy beregszászi nő túrázás közben

Balesetet szenvedett egy 37 éves beregszászi nő túrázás közben a Munkácsi járásban található Obavai-kő (Obavszkij Kaminy) térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a nő egy nedves sziklán megcsúszott, mintegy öt métert zuhant, és hátsérülést, valamint lábsérülést szenvedett, ezért önállóan már nem tudott továbbhaladni.

Társai medencesérülésre gyanakodtak, ezért nem mozdították el a sérültet, hanem azonnal értesítették a hegyimentőket. A mentők megérkezéséig hőtakaróval óvták a kihűléstől, majd az időjárás jobbra fordultával a túlmelegedés ellen védték.

A munkácsi hegyi kutató-mentő egység tagjai a helyszínen rögzítették a sérültet speciális hordágyra, majd a nehéz hegyi terepen Kékesfüred (Szinyak) községig szállították, ahol átadták a mentőszolgálat munkatársainak. A nő kórházba került.

A katasztrófavédelem felhívja a kirándulók figyelmét arra, hogy az eső áztatta sziklák rendkívül csúszósak, ezért a hegyi túrák során különös óvatosságra van szükség.

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