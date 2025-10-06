Tűz ütött ki egy autószervizben Ungváron

Kigyulladt egy autószerviz az ungvári Lintura utcában hétfő délelőtt – adta hírül a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint a lángok az épület padlásán csaptak fel. A nagy mennyiségű gyúlékony anyag miatt a tűz gyorsan terjedt. A közelben lakóépületek és egy autómosó is található, így a tűzoltók 22 munkatárssal és 7 egységnyi felszereléssel dolgoztak a helyszínen. Az oltásba a helyi vízmű is bekapcsolódott.

13:53-ra sikerült eloltani a 450 négyzetméteren pusztító lángokat. Személyi sérülés nem történt.

