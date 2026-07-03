Tűz ütött ki egy fogorvosi rendelőben a Beregszászi járásban

Tűz ütött ki a beregszászi járási Ilonokújfalu (Onok) község egyik fogorvosi rendelőjében július 2-án. A kétszintes adminisztratív épület földszintjén működő rendelőből egy arra járó férfi észlelte a füstöt.

A szemtanú azonnal értesítette a katasztrófavédelmet, tájékoztatta a rendelő tulajdonosát, majd a tűzoltók kiérkezéséig poroltó készüléékel próbálta megfékezni a lángokat.

A helyszínre a nagyszőlősi és az ilosvai tűzoltóegységek, valamint a magyarkomjáti önkéntes tűzoltók érkeztek. A lángokat 21 perc alatt sikerült teljesen eloltaniuk, így a tűz nem terjedt tovább a helyiségen kívülre.

A tűzeset következtében megsemmisült a fogorvosi rendelő berendezése, emellett mintegy 12 négyzetméteren károsodott az ingatlan. Az előzetes vizsgálatok szerint a tüzet nagy valószínűséggel elektromos zárlat okozta.

A DSZNSZ nyomán

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