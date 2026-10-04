Súlyos égési sérüléseket szenvedett egy 77 éves nő a Munkácsi járásban, ahol tűz ütött ki egy mezőn – derül ki a mentőszolgálat beszámolójából.

A szakemberek a nőnél a túz okozta másod- és harmadfokú égési sérüléseket állapítottak meg a felső és alsó végtagokon, valamint a törzsön. A sérülések a testfelület mintegy 50 százalékát érintették.

A mentők a sürgősségi ellátást követően a munkácsi járási kórházba szállították a sérültet, ahonnan később egy égési sérülésekre specializált lembergi klinikára került.

Az esetet jelentették a katasztrófavédelemnek és a rendőrségnek.

Kárpátalja.ma

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