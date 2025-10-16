Tűz ütött ki a beregszászi nyugdíjosztály pincéjében

A délelőtt folyamán füstöt észleltek a Kárpátaljai Megyei Nyugdíjalap Főhivatalának szervizközpontjában, Beregszászban. A füst az épület picéjéből gomolygott. A vészhívásra a Beregszászi 17. Számú Állami Tűzoltóegység munkatársai siettek a helyszínre.

Az esetről a város polgármestere, Babják Zoltán osztott meg részleteket a Facebook-oldalán. Bejegyzésében megköszönte a tűzoltók gyors segítségnyújtását.

A tűz keletkezésének oka valószínűleg az elektromos hálózat rövidzárlata volt.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Babják Zoltán