Két portán is pusztított tűz Alsószinevéren

Kép porta lakó- és melléképületei is a tűz martalékává váltak a huszti járási Alsószinevéren. A lángok egy fáskamrában csaptak fel először.

Tűzoltókat riasztottak a helyszínre, de közben a tulajdonosok és segítő szándékú szomszédok is az ingatlanok mentésén fáradoztak. Az erős szél azonban a lángoknak kedvezett, melyek így gyorsan terjedtek az épületek és udvarok között.

A helyszínre Alsószinevér, Alsókalocsa (Kolocsava) és Ökörmező (Mizshirja) tűzoltóegységei vonultak ki. A 450 négyzetméteren pusztító lángok megfékezése több mint egy órába telt.

A tűz keletkezésének okait vizsgálják.

