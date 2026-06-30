Éjszakai tűzeset a Huszti járásban

Éjszaka keletkezett tűz egy 65 éves asszony portáján a Huszti járás Podcsumály (Pídcsumalj) községében. A lángokat a szomszédok vették észre, akik a ropogás hangjára ébredtek.

A tűz a nyári konyhában keletkezett, majd a sűrű beépítettség miatt gyorsan átterjedt egy melléképületre és a garázsra is. Mire a helyiek megpróbálták megfékezni a lángokat, azok már a lakóházat veszélyeztették.

Az ökörmezői (Mizshirja) tűzoltók kiérkezésekor a tűz már elérte a ház tetőszerkezetét, azonban sikerült megakadályozniuk, hogy az egész épület lángba boruljon.

A mintegy 150 négyzetméteren pusztító tüzet kevesebb mint másfél óra alatt sikerült teljesen eloltani. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

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