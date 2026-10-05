Kigyulladt a háza, súlyosan megégett egy 55 éves férfi

Lakóház gyulladt ki október 4-én a Huszti járásban található Végmártonka (Krajnya Martinka) Dzserelna utcájában. A tüzet helyi lakosok vették észre, akik az épület ablakain kiáramló füstöt látva kijevi idő szerint 17 óra 19 perckor értesítették a tűzoltókat.

Az Ilosváról (Irsava) érkező katasztrófavédelmi egységek az udvaron találták meg a ház 55 éves tulajdonosát, aki súlyos égési sérüléseket szenvedett.

A férfit ellátó mentősök II–III. fokú, láng okozta égési sérüléseket állapítottak meg, amelyek a testfelület 50 százalékát érintették. A sérültet az ilosvai kórházba szállították további kezelésre.

A mentőszolgálat előzetes információi szerint a tűz egyik lehetséges oka a dohányzás közbeni figyelmetlenség lehetett. A körülményeket a hatóságok vizsgálják.

A tűzoltóknak kevesebb mint másfél óra alatt sikerült lokalizálniuk a tüzet. A lángok megsemmisítették a ház berendezését, valamint jelentős károkat okoztak a tetőszerkezetben.

A helyszínen a katasztrófavédelem és a mentők mellett a rendőrség munkatársai is dolgoztak.

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