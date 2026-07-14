Tűz keletkezett egy emeleti lakásban Ilosván

Tűz ütött ki egy ilosvai (Irsava) lakás erkélyén, miután egy szúnyogriasztó eszköz lángra kapott. A lakás tulajdonosa akkor vette észre a tüzet, amikor az már gyorsan terjedt. Pánikba esve először a lányát hívta fel, aki ezután értesítette a tűzoltókat.

A városi egységek érkezésekor a lakásban már sűrű füst gomolygott, ezért gázálarcban kezdték meg az oltást.

A mintegy 7 négyzetméteren pusztító tüzet 25 perc alatt sikerült megfékezniük, így megakadályozták, hogy a lángok átterjedjenek a lakás többi helyiségére.

A tűzesetben a 63 éves lakástulajdonos megsérült. A baleset körülményeit vizsgálják.

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