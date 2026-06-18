Tűzeset Munkácson: megmenekült a családi ház

Tegnap kora hajnalban keletkezett tűz egy munkácsi családi háznál, a Mikola Rohljev utcában. A tulajdonosok szokatlan zajra lettek figyelmesek, majd az udvarra kilépve észlelték, hogy az épület homlokzata lángokban áll.

A család azonnal értesítette a tűzoltókat, és a segítség megérkezéséig saját erejéből próbálta megfékezni a tüzet. A lángok azonban gyorsan továbbterjedtek, elérve az épület födémét és tetőszerkezetét is.

A helyszínre érkező tűzoltók csaknem kétórás munkával tudták teljesen eloltani a tüzet. A tűzeset következtében mintegy 50 négyzetméteren károsodott a tető, a fa födémszerkezet és a homlokzat.

A mentés sikerének köszönhetően a lángok nem terjedtek át az épület többi részére, így a tűzoltóknak sikerült megakadályozniuk, hogy a családi ház teljes egészében a tűz martalékává váljon. A tűz keletkezésének okát vizsgálják.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/

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