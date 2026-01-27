Tűzesetben vesztette életét egy idős férfi az Ungvári járásban

Halálos kimenetelű tűzeset történt Sóháton (Csornoholova) – számolt be róla a Rendkívüli Helyzetek Állami Szolgálatának (DSZNSZ) kárpátaljai kirendeltsége a Facebook-oldalán január 27-én.

A DSZNSZ tájékoztatása szerint egy lakóépületben csaptak fel a lángok. A helyszínre kiérkező tűzoltók a házban egy életjelek nélküli 72 éves férfit találtak. Az idős tulajdonos életét vesztette.

A lángok megrongálták a ház nappaliját, mennyezetét és tetőszerkezetét.

A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk mértékét vizsgálják.

