Tűzveszélyre figyelmeztetnek mindenszentek előtt Kárpátalján

November 1-jén, mindenszentek napján Kárpátalján is sokan látogatnak el a temetőkbe, hogy virágokkal, gyertyákkal és mécsesekkel emlékezzenek elhunyt szeretteikre. A megemlékezések idején azonban fokozottan ügyelni kell a tűzbiztonságra.

A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a temetőkben meggyújtott gyertyák és mécsesek könnyen tüzet okozhatnak, különösen akkor, ha száraz fű, műanyag koszorúk vagy más gyúlékony anyagok közelében helyezik el őket.

Fontos, hogy a gyertyákat és mécseseket stabil felületre állítsuk, és ne hagyjuk őket felügyelet nélkül. A temetőkben és azok környékén tilos a száraz levelek, a fű és más hulladékok elégetése.

A szakemberek azt is javasolják, hogy a sírok rendbetételekor legyen nálunk víz, amellyel szükség esetén gyorsan elolthatjuk a kisebb tüzeket.

Különösen fontos a gyufaszálak és cigarettacsikkek megfelelő eloltása, hiszen száraz időben már egyetlen szikra is tüzet okozhat.

A temetői hulladékot az erre kijelölt gyűjtőedényekbe kell helyezni, a gyermekeket pedig nem szabad felügyelet nélkül hagyni a nyílt láng közelében.

Az alapvető tűzvédelmi szabályok betartásával a mindenszenteki megemlékezések biztonságosan és méltóságteljesen telhetnek.

Kárpátalja.ma

Nyitókép forrása: MTI/Komka Péter

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