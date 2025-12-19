Ítélet született egy kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekmény ügyében

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség tájékoztatása szerint a bíróság bűnösnek találta azt a férfit és élettársát, akik hosszabb időn keresztül szexuális erőszakot követtek el a nő kiskorú gyermeke ellen. A Técsői Járásbíróság a mostohaapát életfogytiglani szabadságvesztésre, az anyát pedig 15 év szabadságvesztésre ítélte.

Az ügyészség a per során teljeskörűen bizonyította a vádlottak bűnösségét. A közlés szerint az anya a bűncselekmények egy részét videóra is rögzítette.

Az eset 2023 márciusában derült ki, amikor a 12 éves gyermek bejelentést tett a hatóságoknál. A gyanúsítottakat ezt követően őrizetbe vették, azóta is előzetes letartóztatásban vannak.

A korábban már büntetett előéletű mostohaapát többrendbeli kiskorú sérelmére elkövetett nemi erőszak, gyermekpornográf tartalom birtoklása, valamint családon belüli erőszak miatt ítélték el. Az anyát többrendbeli nemi erőszak, továbbá gyermekpornográf tartalom készítése, birtoklása, terjesztése és a kiskorú ilyen cselekményekben való részvételre kényszerítése miatt mondta ki bűnösnek a bíróság.

Az ítélet szerint a vádlottak fejenként 1 millió hrivnya nem vagyoni kártérítést kötelesek megfizetni a sértettnek. Az ügyészség jelezte: fellebbezést nyújt be annak érdekében, hogy az anya esetében is életfogytiglani szabadságvesztést szabjanak ki.

Az ítélet jogerőre emelkedéséig a vádlottak továbbra is előzetes letartóztatásban maradnak. Az anya szülői jogait mindkét gyermekével szemben megszüntették. A gyermekek jelenleg édesapjukkal élnek. A sértett kiskorú a családból való kiemelést követően rehabilitációs ellátásban részesült.

