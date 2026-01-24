Eljárás indult egy beregszászi járási képviselő ellen

Pénzmosás gyanúja és vagyonnyilatkozatának meghamisítása miatt nyomoz az ügyészség a Beregszászi Járási Tanács egyik képviselője ellen.

Az eddigi információk szerint a vádlott több mint 8,3 millió hrivnyás vagyont titkolt el 2022-es bevallásában. Nem tett említést többek közt egy Ford Mustang személygépkocsiról, amelyet feleségével közösen tulajdonol. Továbbá többmilliós bevételéről és egy Mercedes-Benz S-osztály luxuslimuzin eladásáról is elfelejtett beszámolni a hatóság felé.

„2022 októberében 3,75 millió hrivnyáért vásárolt egy luxusautót, holott a több mint 20 éves üzleti tevékenységéből származó bevallott jövedelme csupán 227 ezer hrivnyát tett ki. A járművet néhány napon belül továbbértékesítette, és a pénzt saját célra fordította. Ezek a tranzakciók és az eladásból származó jövedelem nem szerepeltek a bevallásában”

– írja az ügyészség.

A hatóság szerint a vagyonbevallás meghamisítása mellett pénzmosás alapos gyanúja forog fenn.

Kárpátalja.ma