Új biometrikus ellenőrzés a lengyel határon

Lemberg megyében néhány határátkelőhelyen a lengyel hatóságok elkezdték tesztelni az új biometrikus ellenőrző rendszert – közölte az Ukrán Állami Határőrség.

Az új eljárás során a határátlépéskor mind a belépésnél, mind a kilépésnél arcfelismerést és ujjlenyomat-ellenőrzést végeznek.

A hatóság felhívja a figyelmet, hogy az extra ellenőrzési lépések miatt az ügyintézés időtartama hosszabb lehet, ezért a határátkelésre érkezőket türelmes magatartásra kérik.

Kárpátalja.ma