Újítás a Gyijában: értesítés érkezik, ha lekérik a személyes adatainkat

Ukrajnában új értesítési rendszert vezettek be, amely tájékoztatja az állampolgárokat, ha valamely állami szerv hozzáfért az adataikhoz. A kormány új határozata értelmében elindították a Trembita rendszerben az adatokhoz való hozzáférés ellenőrzésének alrendszerét.

Korábban az állampolgárok nem tudták nyomon követni, ki és milyen célból érdeklődött róluk. Mostantól azonban ez automatikusan követhető. Amennyiben a telefonon telepítve van a Gyija alkalmazás, azonnali értesítést kapnak arról, mely hatóság, mikor és milyen okból keresett rá személyes adataikra. A rendszer az állami szervek közötti adatcserét is rögzíti.

A Digitális Átalakulási Minisztérium közlése szerint az újítás célja az állami működés átláthatóságának növelése és a hatósági visszaélések megelőzése. A minisztérium hangsúlyozza: az állampolgárok így biztosak lehetnek abban, hogy tudnak minden adatlekérésről, amely a nevükhöz kötődik.

Hogyan működik az új ellenőrzési rendszer?

Amikor egy állami szerv adatot kér le egy személyről – például szolgáltatásnyújtáshoz vagy jogszabályi feladatok teljesítéséhez –, a folyamat a következőképpen zajlik:

a hivatal lekéri az adatot az adott nyilvántartásból;

a Trembita rendszer rögzíti a lekérést;

a Gyija alkalmazás értesítést küld az érintett személynek arról, ki, mikor és milyen célból kérte le az adatot.

Fontos kivétel, hogy a rendszer nem küld értesítést akkor, ha az adatlekérés bűnügyi nyomozásokhoz vagy előzetes vizsgálatokhoz kapcsolódik.

Kárpátalja.ma