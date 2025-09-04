Új fővezeték biztosítja hamarosan a friss vizet Mikolajivban

Mikolajivban sikeresen tesztelték az új fővezetéket, amely rövidesen ivóvízzel látja majd el a várost – számolt be róla a Miniszteri Kabinet sajtószolgálata.

Az építési munkálatok 2025 januárjában kezdődtek, augusztusban pedig lezajlott a rendszer tesztelése. A vizet már a vízművek tározóiba juttatják, és a tervek szerint két héten belül teljesen lecserélik a hálózatban lévő sós vizet friss vízre.

A Dél-Bug folyóból kiépített új vízvezetékrendszer megvalósítására 2024-ben 8,7 milliárd hrivnyát különítettek el az állami költségvetésből.

Az új vezeték napi 120 ezer köbméter ivóvizet biztosít a háztartások számára, valamint további 50 ezer köbmétert az agrárterületek öntözésére. A csöveket és a szivattyúkat föld alatt helyezték el, a munkások számára óvóhelyeket alakítanak ki, a rendszer távvezérléssel működtethető, emellett tartalék energiaellátással és támadások elleni védelmi rendszerrel is ellátták. A beruházás már a befejező szakaszában van.

Julija Szviridenko miniszterelnök kiemelte: a kormány célja, hogy minden ukrán közösség számára biztosítsák a zavartalan vízellátást. Ennek érdekében új beruházási, rekonstrukciós és felújítási programokat indítanak többek között Vinnyica, Dnyipropetrovszk, Odesza és Poltava megyében.

2022-ben az orosz megszálló csapatok felrobbantották a Mikolajivba vezető vízvezetéket. A támadás után a lakosok tiszta ivóvíz nélkül maradtak, a hálózatot ideiglenesen a limánból származó technikai vízzel kezdték feltölteni.

Ugyanebben az évben, novemberre kiderült, hogy a sós víz miatt súlyos korróziós károk keletkeztek: összesen 240 kilométernyi vízvezeték rongálódott meg a városban.

Kárpátalja.ma