Új közvetlen járat indul Odessza és Rahó között

Az Ukrzaliznicja a Dél-Ukrajna és a Kárpátalja közötti folyamatosan magas utazási igényekre reagálva új, távolsági személyvonatot indít Odessza–Rahó útvonalon.

Az 26/25-ös számú vonat Odesszából február 3-tól, Rahóról pedig február 4-től közlekedik, naponta.

Menetrend (kijevi idő szerint)

Indulás Odesszából: 18:38

Érkezés Rahóra: 13:20

Indulás Rahóról: 14:21

Érkezés Odesszába: 08:38

A vonat az alábbi állomásokon halad át:

Pogyilszk, Vapnyarka, Zsmerinka, Hmelnickij, Ternopil, Lemberg, Ivano-Frankivszk, Jaremcse, Tatariv–Bukovel, Vorohta, Kőrösmező (Jaszinya), Tiszaborkút (Kvaszi).

A jegyek megvásárolhatók az Ukrzaliznicja mobilalkalmazásában, hivatalos weboldalán, valamint a vasúti pénztáraknál.

A vonat részt vesz a „3000 kilométer Ukrajnában” elnevezésű hűségprogramban is.

Kárpátalja.ma