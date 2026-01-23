Új közvetlen járat indul Odessza és Rahó között
Az Ukrzaliznicja a Dél-Ukrajna és a Kárpátalja közötti folyamatosan magas utazási igényekre reagálva új, távolsági személyvonatot indít Odessza–Rahó útvonalon.
Az 26/25-ös számú vonat Odesszából február 3-tól, Rahóról pedig február 4-től közlekedik, naponta.
Menetrend (kijevi idő szerint)
- Indulás Odesszából: 18:38
- Érkezés Rahóra: 13:20
- Indulás Rahóról: 14:21
- Érkezés Odesszába: 08:38
A vonat az alábbi állomásokon halad át:
Pogyilszk, Vapnyarka, Zsmerinka, Hmelnickij, Ternopil, Lemberg, Ivano-Frankivszk, Jaremcse, Tatariv–Bukovel, Vorohta, Kőrösmező (Jaszinya), Tiszaborkút (Kvaszi).
A jegyek megvásárolhatók az Ukrzaliznicja mobilalkalmazásában, hivatalos weboldalán, valamint a vasúti pénztáraknál.
A vonat részt vesz a „3000 kilométer Ukrajnában” elnevezésű hűségprogramban is.