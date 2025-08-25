Új Kyivstar-torony létesült Gút közelében

Minden mobiltelefon-felhasználó tudja, hogy az M–24-es út Beregszász–Munkács szakaszán, a Gút felé vezető lehajtónál a térerő eddig gyenge és ingadozó volt.

Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere augusztus 25-én adott tájékoztatást arról, hogy a városi tanács döntésének köszönhetően bérbe adták a szükséges telket a Ukraine Tower Company Kft. számára, így új Kyivstar-torony létesült.

A tornyot néhány napon belül üzembe helyezik, és ez biztosítja majd a stabil, jó minőségű mobilkapcsolatot ezen a területen.

Kárpátalja.ma