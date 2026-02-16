Új szolgáltatást vezetne be az Ukrposta

Az Ukrposta fontolgatja egy új szolgáltatás bevezetését, amelynek keretében a postás felkeresné az egyedül élő idős embereket, és fél órát beszélgetne velük – a külföldön vagy más településen élő gyermekeik megrendelésére.

Erről a vállalat vezérigazgatója, Ihor Szmiljanszkij beszélt az RBK-Ukrajinának adott interjújában.

A tervek szerint a hozzátartozók egy mobilalkalmazáson keresztül rendelhetnék meg a szolgáltatást. A postás nemcsak meglátogatná az idős személyt, hanem például teát vagy édességet is vinne neki, majd visszajelzést küldene a családnak arról, hogy minden rendben van, és fél órát beszélgetett a nagymamával vagy nagypapával.

A vezérigazgató rámutatott: a postások bérköltsége a vállalat számára fix, ezért az Ukrposta érdekelt abban, hogy bővítse az alkalmazottai által nyújtható szolgáltatások körét.

Mivel a postások már most is rendszeresen felkeresik az időseket – nyugdíjat, újságot vagy folyóiratot kézbesítve –, a jövőben akár gyógyszert is vihetnének nekik, és egyúttal időt tölthetnének velük.

Szmiljanszkij kiemelte az „Ukrposta Patikája” szolgáltatást is, amely lehetővé teszi a gyógyszerek online megrendelését és kézbesítését. Példaként említette: ha a gyermekek külföldön, például Lengyelországban dolgoznak, vagy szüleik egy távoli faluban élnek, nem kellene személyesen gyógyszert vásárolniuk és elküldeniük – elegendő lenne az alkalmazáson keresztül megrendelni, a postás pedig kiszállítaná.

A vezérigazgató szerint hasonló szolgáltatás már működik Franciaországban, és az ilyen kezdeményezések hozzájárulhatnak az időskori magány enyhítéséhez.

Kárpátalja.ma