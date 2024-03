Újabb anyaotthont épít a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Beregszászban

A háború kitörése óta több százezer belső menekült érkezett Kárpátaljára. Egy részük elvesztette a családfenntartót is. Számukra hirdetett országos támogatási programot Olena Zelenszka, az ukrán államfő felesége, amihez a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is csatlakozott.

Gerevich János, a segélyszervezet ukrajnai kirendeltségének vezetője a TV21 Ungvár riporterének elmondta, hogy a projekt végrehajtásához Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának támogatásával kezdtek hozzá.

„Itt jelenleg öt különálló apartman épül, és a lakások mérete határozza majd meg, hogy hány tagú családok költözhetnek majd be egy-egy lakrészbe. Tehát van olyan apartman, amelyik be tud fogadni egy édesanyát és egy gyereket, de van olyan is, ahová akár egy édesanya és négy gyermeke is elhelyezhető. Minden apartman fel van szerelve fürdőszobával, mosdóval, konyhával”.