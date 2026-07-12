Újabb gyerek sérült meg rollerbalesetben Kárpátalján

Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy 13 éves fiút Kárpátalján, miután leesett az elektromos rolleréről.

A mentőszolgálat tájékoztatása szerint a gyermek elmozdulással járó lábtörést és zárt koponya-agysérülést szenvedett. A helyszínen fájdalomcsillapítást kapott, a mentők rögzítették a sérült végtagot, nyaki merevítőt helyeztek fel, majd a Kárpátaljai Megyei Gyermekkórházba szállították.

A mentőszolgálat ismét felhívta a szülők és az elektromos rollert használók figyelmét a biztonsági szabályok betartására és a védőfelszerelések használatára, mivel az ilyen balesetekből származó sérülések száma folyamatosan emelkedik.

A nyári szünet beköszöntével, megnövekedtek a gyerekbalesetet a megyében. Korábban egy 16 éves fiú esett le a rolleréről Felsőapsán (Verhnye Vogjane). A tinédzsert nyílt sarokcsonttöréssel szállították kórházba.

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