Újabb motorbaleset Kárpátalján
Közlekedési balesetben sérült meg egy 55 éves férfi Ungváron, miután motorkerékpárja összeütközött egy személyautóval.
A helyszínre a 104-es számú mentőegységet riasztották. A sérültet megvizsgálták, és zárt koponya-agyi sérülést, agyrázkódás gyanúját, valamint felszíni fejsérülést állapítottak meg nála.
A szükséges ellátást követően a férfit az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították.
A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is dolgoztak.
A nyitókép illusztráció
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