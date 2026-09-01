Újabb motorbaleset Kárpátalján

Közlekedési balesetben sérült meg egy 55 éves férfi Ungváron, miután motorkerékpárja összeütközött egy személyautóval.

A helyszínre a 104-es számú mentőegységet riasztották. A sérültet megvizsgálták, és zárt koponya-agyi sérülést, agyrázkódás gyanúját, valamint felszíni fejsérülést állapítottak meg nála.

A szükséges ellátást követően a férfit az Ungvári Városi Klinikai Kórházba szállították.

A baleset helyszínén a rendőrség munkatársai is dolgoztak.

A nyitókép illusztráció

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