Újabb rollerbaleset: kórházba került egy 13 éves fiú

Egy 13 éves fiút szállítottak kórházba a Técsői járásban, miután leesett a rolleréről – számolt be róla a kárpátaljai mentőszolgálat a Facebook-oldalán július 16-án.

Az előzetes információk szerint a gyermek zárt koponya-agysérülést és agyrázkódást szenvedett. A mentők kiérkezésekor hányingerre panaszkodott, bal füléből pedig vérzés indult.

A mentőszolgálat a helyszíni ellátást követően a Técsői Járási Kórházba szállította a fiút további vizsgálatokra és kezelésre. Az esetről a rendőrséget is értesítették.

A mentők ismét felhívták a figyelmet arra, hogy a rollerek nagy sebességre képesek, ezért a bukósisak és egyéb védőfelszerelések használata, valamint a közlekedési szabályok betartása jelentősen csökkentheti a súlyos sérülések kockázatát.

Az elmúlt napokban megnövekedett a rollerbalesetek száma a megyében. Július 11-én egy 16 éves fiú szenvedett rollerbalesetet Felsőapsán (Verhnye Vogjane), július 12-én pedig egy 13 éves gyereket szállítottak súlyos sérülésekkel kórházba, miután leesett az elektromos rolleréről. Ungváron személyautóval ütközött egy 13 éves rolleres július 9-én.

Kárpátalja.ma

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