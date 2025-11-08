Újraindult a forgalom az ukrán-magyar határátkelőhelyeken
A határátkelőhelyeken ismét zavartalanul halad a forgalom – közölte az Ukrán Állami Határőrszolgálat Nyugati Regionális Főosztálya a Facebook-oldalán.
Az ukrán határőrizeti szerveknél fennálló informatikai rendszerhiba miatt szünetelt a határforgalom az ukrán-magyar határátkelőhelyeken 2025. november 8-án.
A tájékoztatás szerint az informatikai rendszer működése helyreállt, a határforgalom mindegyik határátkelőhelyeken megindult.
A külföldre utazóknak azt ajánlják, hogy elindulás előtt tájékozódjanak a határátkelőhelyek nyitvatartási idejéről és az aktuális várakozási időkről.
