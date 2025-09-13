Pavlo Bileckij kárpátaljai újságíró és fotós vesztette életét – közölte az Ukrajnai Újságírók Szövetségének kárpátaljai szervezete szeptember 13-án.

Bileckij a szervezet tagja, továbbá az Ungvári Viktor Maruscsenko Fotóiskola vezetője volt. Életének jelentős részét a fotózásnak szentelte. Számos fotókiállítás, projekt és több ezer, helyi és országos médiában megjelent fénykép kötődik a nevéhez.

Pavlo Bileckij a ZIDO – Kárpátaljai informatív-üzleti szemle alapítója és főszerkesztője volt.

Az orosz-ukrán háború kitörése után katonai szolgálatot teljesített a fronton.

Hosszan tartó, súlyos betegség következtében vesztette életét.

A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.

(Nyitókép: Ukrajnai Újságírók Szövetségének kárpátaljai szervezete)

