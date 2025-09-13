Kárpátaljai újságíró és fotós vesztette életét
Pavlo Bileckij kárpátaljai újságíró és fotós vesztette életét – közölte az Ukrajnai Újságírók Szövetségének kárpátaljai szervezete szeptember 13-án.
Bileckij a szervezet tagja, továbbá az Ungvári Viktor Maruscsenko Fotóiskola vezetője volt. Életének jelentős részét a fotózásnak szentelte. Számos fotókiállítás, projekt és több ezer, helyi és országos médiában megjelent fénykép kötődik a nevéhez.
Pavlo Bileckij a ZIDO – Kárpátaljai informatív-üzleti szemle alapítója és főszerkesztője volt.
Az orosz-ukrán háború kitörése után katonai szolgálatot teljesített a fronton.
Hosszan tartó, súlyos betegség következtében vesztette életét.
A Kárpátalja.ma szerkesztősége osztozik a hozzátartozók fájdalmában.
(Nyitókép: Ukrajnai Újságírók Szövetségének kárpátaljai szervezete)