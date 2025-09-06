Megnyitották Ukrajna első európai nyomtávú vasútvonalát

Befejezték az építését az Ungvár és Csap közötti európai nyomtávú vasútvonalnak. Ennek köszönhetően Ungvár lett az első regionális központ, amely közvetlen vasúti összeköttetést kapott az Európai Unióval – közölte az Ukrzaliznicja, ukrán állami vasúttársaság a Facebook-oldalán szeptember 5-én.

A tájékoztatás szerint szeptember 12-től indulnak majd a vonatok Pozsonyba, Kassára, Budapestre és Bécsbe. A jegyértékesítés már elkezdődött.

Az új vasútvonalat Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nyitotta meg az európai partnerekkel és az ukrán vasúttársaság képviselőivel közösen.

A 22 km hosszú és 1435 mm-es vasútvonal kiépítése egy évig tartott – 2024 augusztusától 2025 augusztusáig. A teljes költsége 1,3 milliárd hrivnya volt. A források egyik felét uniós támogatásból fedezték, míg a másik felét az Európai Befektetési Bank hitele biztosította.

A projekt következő szakaszában tovább bővítik az európai nyomtávú vasútvonalat Ungvár és Lemberg között. Ez közvetlen vasúti vonalat biztosít majd Lembergből Lengyelországba, majd további más uniós országokba. Az Európai Unió 76 millió eurós támogatást különített el a projekt megvalósítására.

Kárpátalja.ma