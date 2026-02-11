Ukrajna törvényhozása bevezette a nemzeti egyperces néma megemlékezést

A mai napon az Ukrán Legfelsőbb Tanács elfogadta a nemzeti egyperces néma megemlékezésről szóló törvényt. A jogszabályt 260 képviselő támogatta – tudatta az Ukrán Nemzeti Emlékezet Intézete.

Az új jogszabály lehetővé teszi, hogy a nemzeti egyperces néma megemlékezés mindennap hivatalosan is megtartásra kerüljön. Célja, hogy megszüntesse a technikai akadályokat, és hivatalosan engedélyezze a városok és közösségek számára, hogy az országos értesítési rendszeren keresztül hirdessék meg a némaság perceit – minden nap reggel közép-európai idő szerint 8.00 órakor.

A törvény második olvasatában további rendelkezést is elfogadtak: minden év november negyedik szombatján, közép-európai idő szerint 15:00 órakor országos egyperces néma megemlékezésre kerül sor, valamint a „Gyújts egy gyertyát” akcióra, az 1932–1933-as éhínség, a Holodomor áldozatainak tiszteletére.

