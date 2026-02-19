Ma van Ukrajna nemzeti címerének napja
Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa 1992. február 19-én hagyta jóvá a ma is használatban lévő nemzeti címert, a „trizubot”. Az országban ma ennek az eseménynek a 34. évfordulóját méltatják.
A címer egy kék pajzson ábrázolja Szent Volodimir jelképét, a háromágú, aranyszínű szigonyt.
A „trizub” szó jelentése magyarul: háromágú szigony.
A címer mellett Ukrajnának két további jelképe van: a zászló és a himnusz.
A Legfelsőbb Tanács az ország függetlenségének kikiáltását követően fogadta el a címert.
Ukrajna nemzeti címerének napját először 2018-ban méltatták.
(Nyitókép: illusztráció)