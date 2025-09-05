Ukrán áldozata is van a lisszaboni siklóbalesetnek

Szeptember 3-án kisiklott a „Glória” nevű, turisták körében népszerű sikló Lisszabonban. A balesetben 17 ember életét vesztette, legalább 25-en megsérültek.

Az ukrán külügyminisztérium közlése szerint az áldozatok között van egy 1971-ben született ukrán állampolgár is. Hozzátartozóit már értesítették.

A külügyminisztérium hozzátette: Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter utasította a nagykövetséget, hogy nyújtson minden szükséges konzuli segítséget az elhunyt családjának.

A sikló nagy sebességgel hagyta el a síneket, épületnek ütközött és felborult.

Lisszabon polgármestere, Carlos Moedas a történteket „példátlan tragédiának” nevezte, amelyhez hasonló esetre korábban nem volt példa a városban.

Kárpátalja.ma