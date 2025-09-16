Ukrán menekültek iskolakezdését segítette a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Idén 300 Ukrajnából menekült gyermek számára vált könnyebbé az iskolakezdés a Magyar Ökumenikus Segélyszervezetnek köszönhetően.

Erről hivatalos oldalukon adtak hírt szeptember 15-én.

A tanévkezdés kapcsán iskolatáskákat és tanszercsomagokat osztottak ki a Tajvan Magyarországon működő konzulátusa és nagykövetsége támogatásával. A nemzetközi forrásból létrejövő iskolakezdési támogatás a gyerekeket abban is segíti, hogy ne csak a tanulás, hanem a beilleszkedés is könnyebben menjen.

A csomagok jelentős részét közvetlenül az Ukrajnai Menekülteket Támogató Központ munkatársai adták át az érintett családoknak. A fennmaradó csomagok pedig a segélyszervezet partnerszervezeteinek köszönhetően az Evangélikus Diakónián, a Fess Napfényt Egyesületen és a Kárpátok Alapítványon keresztül jutott el a gyerekekhez.

