Három toborzótiszt lehet a felelős egy férfi haláláért Dnyipropetrovszk megyében

Súlyos fejsérüléseket szenvedett és meghalt egy 55 éves férfi Dnyipropetrovszk megyében. Az eset kapcsán a rendőrök három toborzótisztet vettek őrizetbe.

Halált okozó testi sértés gyanúja miatt fogták el a megye egyik hadkiegészítő központjának három munkatársát február 7-én. Az 55 éves áldozat haláláról az éjjeli órákban kaptak értesítést a hatóságok, az orvosszakértői vizsgálat eredménye szerint fejsérülés következtében vesztette életét.

„A rendőrség megvizsgálta a bűncselekmény helyszínét, és több tárgyi bizonyítékot lefoglalt. Zár alá vettek egy járművet is, amelyben az áldozat vérnyomait fedezték fel. A nyomozás során a gyanúsítottakat és szemtanúkat kihallgatták. Megállapítást nyert, hogy a halálos testi sérülések okozásával a TCK három munkatársa hozható összefüggésbe”

– áll a rendőrség jelentésében.

Hadkiegészítő: ne vonjanak le elhamarkodott következtetést

A Dnyipropetrovszk Megyei Hadkiegészítő Központ részvétét fejezte ki az elhunyt hozzátartozóinak és barátainak, és kérte,

„ne vonjanak le elhamarkodott következtetéseket a nyomozás befejezéséig”. Hozzátették: „Az előzetes nyomozás folyamatban van, és a rendőrség a bűncselekmény minden körülményét tisztázza.”

Hangsúlyozták, hogy a hivatali fegyelem betartását szigorú kontroll alatt tartják.

