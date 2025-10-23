Zakarpattyaoblenerho: Kárpátalján egyelőre nem lesz óránkénti lekapcsolás

Ukrajna 10 régiójában és a fővárosban vezettek be óránkénti ütemezés szerinti áramszüneteket – közölte az Ukrenerho vállalat október 23-án.

Az intézkedés Kijev városát, valamint Kijev, Dnyipropetrovszk, Harkiv, Zsitomir, Zaporizzsja, Cserkaszi, Poltava, Csernyihiv, Szumi és Kirovohrad megyéket érinti.

A régiókban a vállalatok és ipari fogyasztók számára teljesítménykorlátozási tervet is bevezettek.

Kárpátalján azonban egyelőre nem rendeltek el óránkénti áramszünetet – közölte a megyei áramszolgáltató a Zakarpattya 24 portállal.

Az energetikai vállalat arra kéri a lakosságot, hogy este 11.00 óráig lehetőség szerint korlátozzák a nagy teljesítményű elektromos készülékek használatát. A helyzet az energiarendszerben folyamatosan változik, ezért érdemes figyelemmel kísérni a helyi szolgáltatók közleményeit.

Kárpátalja.ma

Kapcsolódó: