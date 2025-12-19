Gyermekbarát kocsikat indított az Ukrzaliznicja a Kijev–Kőrösmező vonalon

Az Ukrzaliznicja két felújított, kifejezetten gyermekek számára kialakított vasúti kocsit állított forgalomba a Kijev–Kőrösmező útvonalon közlekedő 95/96-os számú vonaton. A járat a fővárost köti össze Rahó térségével és Kárpátalja népszerű hegyvidéki üdülőhelyeivel.

Az új gyermekbarát kocsikat élénk színekkel és ukrán tájakat, valamint állatvilágot bemutató illusztrációkkal díszítették. Minden fülke egy-egy egyedi ukrajnai helyszínhez kapcsolódik, a rajzok pedig játékos formában mutatják be az ország természeti értékeit, növény- és állatvilágát.

A kocsik felszereltsége a kisgyermekkel utazó családok igényeihez igazodik: gyermekágynemű, cumisüveg-melegítők, járókák, pelenkázóasztalok, fellépők, valamint biztonsági elemekkel ellátott mosdók is rendelkezésre állnak.

Az Ukrzaliznicjatájékoztatása szerint jelenleg összesen tíz gyermekbarát vasúti kocsi közlekedik különböző belföldi útvonalakon. A vasúttársaság tervei szerint 2026-ban további ilyen kocsikat helyeznek üzembe, többek között a Kárpátokba és Kárpátaljára vezető népszerű járatokon is.

Kárpátalja.ma