Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága

Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága február 25-én, ahol a kistérség életét és fejlődését érintő számos fontos kérdés került napirendre – számolt be hivatalos oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője.

A lakosok szociális biztonságának erősítése továbbra is a városvezetés egyik legfontosabb prioritása. A Törődés program keretében 2026-ra vonatkozóan a végrehajtó bizottság az Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ közreműködésével benyújtott kérelmek alapján az alábbi döntéseket hozta:

64 rászoruló polgár részesül egyszeri anyagi támogatásban, összesen 189 400 hrivnya értékben.

96 kedvezményezett számára a gyógyszerek árának 50%-át térítik vissza orvosi recept alapján, összesen 185 300 hrivnya összegben.

Az „Ukrajna védői és családtagjaik támogatása” program keretében a bizottság 2026-ra 87 000 hrivnya egyszeri anyagi támogatást hagyott jóvá.

A támogatás az alábbi csoportokat érinti:

eltűnt katonák családtagjai,

sebesült vagy sérült katonák,

hadifogságba esett, majd fogolycsere révén szabadult személyek,

a nemzetbiztonsági és védelmi intézkedésekben részt vevő katonák.

A városi tanács külön figyelmet fordít a gyermekek jogainak védelmére. Az ülésen:

7 gyermek kapta meg a háború és fegyveres konfliktusok következtében károsult személy státuszt,

2 engedélyt adtak ki ingatlan vásárlására vagy ajándékozására a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A végrehajtó bizottság emellett:

módosította a kistérség költségvetését, a változtatásokat a városi tanács következő ülésére terjesztik elő,

elfogadta a személyes adatok feldolgozásának és védelmének szabályzatát,

áttekintette az ügyfélkérelmek kezelésének jogszabályi megfelelését az Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központban,

engedélyezte ideiglenes építmények elhelyezését vállalkozói tevékenység céljából Jánosi községben.

A döntések célja a kistérség stabil működésének biztosítása, valamint a lakosság szociális és jogi biztonságának erősítése.

