Ülésezett a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága
Megtartotta soros ülését a Beregszászi Városi Tanács végrehajtó bizottsága február 25-én, ahol a kistérség életét és fejlődését érintő számos fontos kérdés került napirendre – számolt be hivatalos oldalán Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség vezetője.
A lakosok szociális biztonságának erősítése továbbra is a városvezetés egyik legfontosabb prioritása. A Törődés program keretében 2026-ra vonatkozóan a végrehajtó bizottság az Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központ közreműködésével benyújtott kérelmek alapján az alábbi döntéseket hozta:
- 64 rászoruló polgár részesül egyszeri anyagi támogatásban, összesen 189 400 hrivnya értékben.
- 96 kedvezményezett számára a gyógyszerek árának 50%-át térítik vissza orvosi recept alapján, összesen 185 300 hrivnya összegben.
Az „Ukrajna védői és családtagjaik támogatása” program keretében a bizottság 2026-ra 87 000 hrivnya egyszeri anyagi támogatást hagyott jóvá.
A támogatás az alábbi csoportokat érinti:
- eltűnt katonák családtagjai,
- sebesült vagy sérült katonák,
- hadifogságba esett, majd fogolycsere révén szabadult személyek,
- a nemzetbiztonsági és védelmi intézkedésekben részt vevő katonák.
A városi tanács külön figyelmet fordít a gyermekek jogainak védelmére. Az ülésen:
- 7 gyermek kapta meg a háború és fegyveres konfliktusok következtében károsult személy státuszt,
- 2 engedélyt adtak ki ingatlan vásárlására vagy ajándékozására a hatályos jogszabályoknak megfelelően.
A végrehajtó bizottság emellett:
- módosította a kistérség költségvetését, a változtatásokat a városi tanács következő ülésére terjesztik elő,
- elfogadta a személyes adatok feldolgozásának és védelmének szabályzatát,
- áttekintette az ügyfélkérelmek kezelésének jogszabályi megfelelését az Adminisztratív Szolgáltatásokat Nyújtó Központban,
- engedélyezte ideiglenes építmények elhelyezését vállalkozói tevékenység céljából Jánosi községben.
A döntések célja a kistérség stabil működésének biztosítása, valamint a lakosság szociális és jogi biztonságának erősítése.