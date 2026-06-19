mentőautó

Mentők, tűzoltók és rendőrök segítettek egy ungvári idős asszonyon

Marcsák Gergely Közélet

Összehangolt mentőakcióra volt szükség Ungváron, miután egy 79 éves nő elesett saját lakásában, és nem tudott önerőből felállni. Az idős asszony a bejárati ajtó közelében esett el, így segítség nélkül nem tudott kijutni a lakásból – áll a mentőszolgálat beszámolójában.

Segélykiáltásait egy szomszéd hallotta meg, aki azonnal értesítette a segélyhívó központot. A helyszínre rövid időn belül mentőket, tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.

Mivel a második emeleti lakásba nem lehetett bejutni, a tűzoltók a balkonon keresztül közelítették meg az ingatlant. Miután bejutottak a lakásba, biztosították az utat az egészségügyi személyzet számára, akik megvizsgálták a nőt.

Az orvosi vizsgálat során szívritmuszavart állapítottak meg az idős asszonynál. A mentők a szükséges ellátást a helyszínen biztosították, azonban a beteg végül nem járult hozzá a kórházi kezeléshez, így saját kérésére otthonában maradt.

Az eset ismét rámutat arra, milyen fontos szerepe van a szomszédi odafigyelésnek, különösen az egyedül élő idősek esetében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha egy idős ember elesik, nem tud felállni, vagy gyengeségre, szédülésre, mellkasi fájdalomra panaszkodik, haladéktalanul segítséget kell hívni.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció

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