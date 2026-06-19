Mentők, tűzoltók és rendőrök segítettek egy ungvári idős asszonyon

Összehangolt mentőakcióra volt szükség Ungváron, miután egy 79 éves nő elesett saját lakásában, és nem tudott önerőből felállni. Az idős asszony a bejárati ajtó közelében esett el, így segítség nélkül nem tudott kijutni a lakásból – áll a mentőszolgálat .

Segélykiáltásait egy szomszéd hallotta meg, aki azonnal értesítette a segélyhívó központot. A helyszínre rövid időn belül mentőket, tűzoltókat és rendőröket is riasztottak.

Mivel a második emeleti lakásba nem lehetett bejutni, a tűzoltók a balkonon keresztül közelítették meg az ingatlant. Miután bejutottak a lakásba, biztosították az utat az egészségügyi személyzet számára, akik megvizsgálták a nőt.

Az orvosi vizsgálat során szívritmuszavart állapítottak meg az idős asszonynál. A mentők a szükséges ellátást a helyszínen biztosították, azonban a beteg végül nem járult hozzá a kórházi kezeléshez, így saját kérésére otthonában maradt.

Az eset ismét rámutat arra, milyen fontos szerepe van a szomszédi odafigyelésnek, különösen az egyedül élő idősek esetében. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy ha egy idős ember elesik, nem tud felállni, vagy gyengeségre, szédülésre, mellkasi fájdalomra panaszkodik, haladéktalanul segítséget kell hívni.

Kárpátalja.ma

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