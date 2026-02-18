Kátyús utak Kárpátalján

Számos hiányosságot találtak az utak állapotában Kárpátalján – közölte a kárpátaljai járőrszolgálat. A közlekedésbiztonsági osztály munkatársai Ungvár és Munkács területén, valamint az állami jelentőségű főutakon végeztek ellenőrzéseket.

A közleményben megjegyzik, hogy az úthálózat nem megfelelő karbantartásával kapcsolatos szabályszegéseket rögzítettek. A felelős tisztségviselőkkel szemben összesen 15 adminisztratív eljárás indult, emellett 12 kötelező érvényű felszólítást adtak ki a feltárt hiányosságok megszüntetésére.

A rendőrség hangsúlyozza, hogy az utak megfelelő állapota kulcsfontosságú a közlekedésbiztonság szempontjából, a kátyúk és egyéb hibák időben történő javítása jelentősen csökkentheti a balesetek kockázatát, és biztonságosabbá teheti a közlekedést mind a járművezetők, mind a gyalogosok számára.

